Trasporti: a Roma stop a Metro, bus e treni, pendolari furiosi "solito caos urbano" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma il servizio di trasporto pubblico "è pietoso" e "si permettono anche il lusso di scioperare", scrive Roberta sui social network. "Il solito sciopero del venerdì", aggiunge Marco. E quando non c'è sciopero? "Si rompe il trenino o succedono guasti", prosegue Alexandra. Nel frattempo a metà mattina l'adesione complessiva del personale Atac si attestava al 21,2 per cento. E tra le motivazioni che hanno spinto i dipendenti a fermarsi per 24 ore - escluse le fasce orarie garantite da inizio servizio alle ore 8:30 e dalle 17 alle 20 - ci sono "la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione", si legge in una nota dell'azienda di trasporto pubblico della Capitale. Parzialmente riaperta nel pomeriggio la linea A della Metro dove però per l'intera giornata sono rimaste chiuse le stazioni Baldo degli Ubaldi, Manzoni, Re di Roma e Furio Camillo. Regolare invece il servizio sulla Metro C. Nella Capitale, anche oggi, "è il solito caos urbano - sottolinea un altro utente sui social - E aumentano pure il prezzo dei biglietti e abbonamenti", conclude. (Rer)