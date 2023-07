Francia: fonti stampa, figlio bin Laden indagato per apologia del terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il figlio del fondatore di Al Qaeda Osama bin Laden, Omar, sarebbe indagato in Francia per apologia del terrorismo. Lo riferisce il sito di informazione "Le Publicateur", ricordando che Omar bin Laden vive dal 2021 in Normandia dove fa il pittore. Il 2 maggio scorso il figlio del terrorista morto nel 2011 ha ricordato l'anniversario della scomparsa del padre su Twitter elogiandone la memoria. Secondo "Le Publicateur", il post avrebbe portato le autorità ad aprire un fascicolo. Il procuratore di Argentan non ha voluto "né smentire né confermare" spiegando che "c'è una procedura in corso e il segreto giudiziario". Omar bin Laden ha invece assicurato che si tratta di "false informazioni".(Frp)