Usa: 90 ergastoli al responsabile della strage in un Walmart di El Paso nel 2019

- Patrick Crusius, il responsabile della strage avvenuta nell’agosto del 2019 all’interno di un centro commerciale Walmart a El Paso, in Texas, a seguito della quale hanno perso la vita 23 persone, è stato condannato ad un totale di 90 ergastoli. Crusius, 24 anni, si è dichiarato colpevole di tutte le accuse lo scorso febbraio, incluse quelle relative ai crimini d’odio, e rischia anche la pena di morte per i capi di imputazione che sono stati avanzati nei suoi confronti a livello statale. Per quanto riguarda le accuse federali, è stato deciso un ergastolo per ognuno dei 90 capi d’accusa emessi dopo la strage, a seguito della quale sono anche rimaste ferite 22 persone. Prima dell’incidente, Crusius ha pubblicato diversi video online in cui ha espresso opinioni xenofobe e razziste nei confronti della popolazione di etnia latina, e le autorità ritengono che abbia commesso la strage per colpire gli immigrati e i residenti messicani della città. (Was)