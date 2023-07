Francia: sottosegretaria Zacharopoulou, nessuna preoccupazione per possibili disordini a Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I recenti scontri avvenuti in Francia non suscitano preoccupazione da parte delle autorità in vista delle Olimpiadi del 2024 di Parigi. Lo ha detto la sottosegretaria responsabile dello sviluppo dei partenariati internazionali, Chrysoula Zacharopoulou, all'emittente televisiva" France 24". La Francia ha l'abitudine di organizzare grandi eventi e posso assicurarvi che tutta la squadra dell'organizzazione lavora alla migliore organizzazione (possibile)", ha detto la sottosegretaria. Zacharopoulou ha poi respinto le accuse di razzismo rivolte alla Francia: "Non è vero", ha dichiarato commentando le critiche rivolte alla gestione delle popolazione di origine immigrata.(Frp)