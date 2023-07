Roma: Tempesta (Pd), largo Ugo Vetere per ricordare umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Sono molto orgogliosa, da cittadina romana e da consigliera comunale, che Roma "potrà avere finalmente un luogo intitolato a Ugo Vetere, sindaco mai dimenticato della nostra città. La Giunta capitolina ha approvato oggi la delibera che istituisce Largo Ugo Vetere non lontano dal Campidoglio, su via dei Fienili, nei pressi dell'abitazione della famiglia Vetere. Un luogo non solo simbolico, legato alla vita e all'azione politica di Vetere". Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina del Pd e presidente della commissione Bilancio Giulia Tempesta. "E' stato un atto sostenuto all'unanimità dall'Assemblea Capitolina, che ringrazio per aver approvato una mozione che avevo presentato pochi mesi prima del decennale della morte di un grande Sindaco di Roma - aggiunge Tempesta -. Oggi il sindaco Gualtieri, l'assessore Gotor e la giunta ne hanno dato seguito. Vetere con grande umanità e impegno lavorò per le periferie e per gli ultimi, ha continuato il lavoro profondo di un altro compianto sindaco, Luigi Petroselli, per risanare quartieri e borgate, lavorò all'ampliamento della metropolitana, all'edilizia scolastica e agli asili nido, fino alla costruzione dei primi centri per gli anziani", conclude. (Com)