Milano: Cirielli su caso La Russa jr, sinistra ormai regredita in maniera tribale

- La lapidazione preventiva di un giovane di diciannove anni solo per il suo cognome, su una vicenda personale sulla quale farà luce l'operato degli inquirenti, conferma la regressione del metodo di confronto politico del Pd che non esita ad utilizzare, nella speranza di ottenere improbabili vantaggi, perfino le vicende dei figli degli avversari politici. Lo ha dichiarato da Asuncion in Paraguay Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. “L’aggressione personale come strumento di lotta politica, che colpisce anche il dolore di un genitore che con grande stile invece ripone fiducia nell'operato della magistratura, conferma il degrado tribale di questa sinistra. Quest'opposizione non fa onore alla tradizione garantista, trasversale, che, nella storia, ha contribuito a rendere l'Italia un paese veramente democratico", ha aggiunto Cirielli. (Rin)