Natalità: Calandrini (Fd’I), dati Istat preoccupanti, salvifiche azioni governo Meloni

- I dati Istat che oggi certificano un calo delle nascite anche nei primi quattro mesi del 2023 sono preoccupanti. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio. “L'Italia sta diventando una Nazione di anziani senza più giovani a darle linfa vitale. Si tratta di una vera emergenza a cui, purtroppo, negli ultimi anni non si è prestata la giusta attenzione. Appaiono quindi salvifiche le azioni del governo Meloni per incentivare la natalità e sostenere le famiglie con figli”, sottolinea Calandrini, che aggiunge: “Dall'opposizione in più occasioni hanno fatto notare che si tratta di iniziative che vedranno maturare i loro effetti nel medio lungo periodo. Ebbene, era ora che si uscisse dalla logica elettorale. L'Italia ha bisogno proprio di questo: misure di medio e lungo periodo che pensino al futuro della Nazione, non alle prossime elezioni". (Rin)