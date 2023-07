Usa: dipartimento della Giustizia, indagini su Trump sono costate 9,2 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia ha speso un totale di 9,2 milioni di dollari per portare avanti le indagini nei confronti di Donald Trump, dalla nomina del consigliere speciale Jack Smith lo scorso novembre. Stando alle prime dichiarazioni di spesa relative alle attività del procuratore, il suo ufficio ha speso un totale di 5,4 milioni di dollari da novembre 2022 al 31 marzo del 2023, mentre il dipartimento della Giustizia ne ha spesi altri 3,8 per “sostenere le attività” del consigliere. Smith, che ha già incriminato Trump nel quadro dell’inchiesta sui documenti classificati trovati la scorsa estate nella sua residenza privata a Mar-a-lago, in Florida, sta anche coordinando le indagini sul tentativo dell’ex presidente di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020. Stando ai dati pubblicati oggi, due milioni di dollari sono stati impiegati per pagare lo stipendio ai dipendenti e allo staff di Smith. Un altro milione è relativo ad attività investigative, e circa 80 mila dollari sono stati spesi per trasferire le persone che ad oggi stanno lavorando con Smith. (Was)