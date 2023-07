Fisco: Osnato (Fd’I), da riforma un ordinamento stabile, giusto ed efficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delega al governo per la riforma fiscale “risponde a uno spirito chiaro: dare fiducia a chi lavora, investe, paga le tasse. Tanto ai cittadini italiani quanto agli investitori stranieri, che dobbiamo attrarre verso il nostro Paese". Con queste parole Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera, di Fratelli d’Italia, si è rivolto alla platea del convegno organizzato presso la Sala Ruffilli dell'Università di Bologna dall'Associazione magistrati tributari (Amt), in collaborazione con l'Alma Mater e il locale Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. "La chiave di tutto è nella stabilità: non solo del governo – ha aggiunto Osnato – ma anche dell'ordinamento tributario, la cui inefficienza ha frenato gli investimenti diretti esteri". (segue) (Rin)