Cinema: Mollicone (Fd’I), rapporto Italia-Romania collaborativo e redditizio

- Il cinema è uno strumento formidabile per la rappresentazione dell'identità del nostro popolo, ma è anche uno strumento per conoscere nuove culture. “Da quando nel 2007 il regista Cristian Mungiu ha vinto la Palma d'Oro a Cannes il cinema romeno è in forte ascesa. Le comuni radici culturali e la forte presenza della comunità romena in Italia rendono il rapporto tra le due filiere cinematografiche redditizio e collaborativo". Così ha dichiarato il presidente della commissione Cultura della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone, in occasione della presentazione delle giornate del cinema romeno alla Casa del Cinema di Roma. (Rin)