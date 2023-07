Piemonte 2024: dopo oltre mezzo secolo approvata la nuova legge elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 31 sì, 10 astenuti e 2 contrari dopo mezzo secolo il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato una nuova legge elettorale che farà il suo debutto alle urne nel 2024. Il primo firmatario della legge è Michele Mosca (Lega) che ha sottolineato come questo sia "un momento storico per il Piemonte, mai prima d’ora una proposta di Legge elettorale era approdata fino alla discussione in aula, giova infatti ricordare che oggi noi non abbiamo un nostro sistema elettorale ma facciamo ancora riferimento alla norma quadro nazionale, ovvero la Legge 108 del 1968". I punti salienti della nuova legge riguardano in particolare la figura del consigliere supplente per le figure che vengono nominate assessori. Altro punto importante riguarda la parità di genere: nelle liste circoscrizionali e regionali nessun sesso potrà essere rappresentato per più del 60 per cento dei candidati. (Rpi)