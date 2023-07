Puglia: Mantovano, sede G7 capi governo conferma Mediterraneo come prospettiva strategica Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Individuare la Puglia come sede del G7 dei capi di governo "sottolinea la volontà di indicare l’affaccio del Mediterraneo come una delle prospettive strategiche che l’Italia ha adesso". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, in occasione della Festa della Uil “L'Italia nel Mediterraneo: lavoro, sviluppo e politiche industriali nell'era delle tradizioni”. “Oggi l’Italia è considerata al di fuori dei propri confini finalmente come una nazione che ha prospettive di stabilità”, ha aggiunto Mantovano. (Rin)