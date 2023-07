Sanità: Battisti (Pd Lazio), da Rocca falsità su gestione Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Francesco Rocca in merito alla situazione della sanità nella Provincia di Frosinone "fanno sorridere. Asserisce che tutto quello che sta accadendo da quando si è insediata la sua Giunta, sia conseguenza della precedente gestione. Niente di più falso, ecco i motivi: nel 2013, la prima legislatura Zingaretti ha ereditato dal centrodestra al quale Rocca appartiene orgogliosamente, una gestione sanitaria sconsiderata con uno sperpero di risorse pubbliche tale da determinare il commissariamento". Lo dichiara in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd Lazio. "Da quel periodo nero siamo usciti solo grazie agli enormi sacrifici di amministratori, direttori generali e personale sanitario. A Frosinone abbiamo dovuto recuperare su tutti i fronti cercando di non chiudere servizi - aggiunge Battisti -. Anche negli anni più difficili del Covid siamo stati capaci di costruire e consolidare una rete ospedaliera in grado di rispondere alla situazione di emergenza. È stata ampliata l'oncologia, abbiamo portato specialità complesse, rimodernato tutte le attrezzature di diagnostica e fatto importanti ristrutturazioni, portato a compimento il piano di edilizia sanitaria prevista dal Pnrr. Ma soprattutto non abbiamo chiuso ospedali e ridotto servizi", conclude.(Com)