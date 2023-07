Sanità: Savo (Fd'I Lazio), consigliera Pd promuove l'indifendibile operato Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembra proprio "che la consigliera del Pd Battisti non trovi di meglio da fare che promuovere in modo grottesco l'operato della precedente giunta regionale a guida Zingaretti, già chiaramente e sonoramente bocciata dagli elettori. Una duplice bocciatura se si pensa che ad essere candidato alla presidenza era proprio l'assessore uscente alla sanità Alessio D'Amato". Lo dichiara in una nota Alessia Savo, presidente della commissione Sanità nel Consiglio regionale del Lazio. "Rischiamo per il 2023 di trovarci sulle spalle un debito molto pesante, con cifre da capogiro come illustrato dal presidente Rocca nella conferenza stampa dei primi cento giorni, proprio a causa della disastrosa eredità che ci ha lasciato la sinistra - aggiunge Savo -. Per questo motivo la Giunta di centrodestra è corsa subito ai ripari, e nell'aprile scorso con una determina ha ricondotto alla Direzione regionale l'esame e l'autorizzazione in merito alle spese fuori controllo delle Asl durante l'epoca Zingaretti. Stiamo correndo contro il tempo per assicurare una gestione efficiente dei servizi ed un miglioramento della qualità in un contesto finanziario drammatico. E non si può certo accusare Rocca di aver creato questa situazione in così pochi mesi, dopo dieci anni di governo della sinistra. La consigliera Battisti abbia almeno il buon senso di tacere", conclude.(Com)