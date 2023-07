Imprese: Ruffini (Moncler), occorre conquistare il consumatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni giorno mi metto in discussione, siamo i più piccoli in un mondo di giganti, sempre più complesso. “Tutti i giorni penso a quale sia il prossimo passo per conquistare il consumatore e per essere globale, ma al contempo domestico”. Lo ha dichiarato Remo Ruffini, presidente e Amministratore delegato di Moncler, intervenuto al Teatro Petruzzelli di Bari in occasione della prima serata della quinta edizione de "La Ripartenza, liberi di pensare". L'evento è nato da un'idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it. “La cosa importante è creare un sogno ed essere molto unici", ha aggiunto Ruffini. (Rin)