Torino: Rossomando (Pd), nel carcere Lorusso e Cotugno nuovo allarme, il governo che fa?

23 luglio 2021

- La situazione critica del carcere Lorusso e Cotugno di Torino è nota da tempo e al centro di numerose iniziative parlamentari. Lo ha affermato in una nota stampa la vicepresidente del Senato Anna Rossomando (Pd). "Ora il sopralluogo nella struttura di una delegazione formata da esponenti di Magistratura Democratica, dalla garante comunale dei detenuti Gallo, da rappresentanti di Antigone, della Camera Penale di Torino e di Giuristi democratici ha messo in luce come le condizioni non siano compatibili con la funzione rieducativa. Continuiamo a chiedere da mesi in tutte le sedi cosa intenda fare il governo sulla situazione delle carceri italiane, di cui il Lorusso e Cotugno è un esempio e certamente non la struttura in condizioni peggiori. Perché aldilà dei proclami, finora il governo non ha prodotto assolutamente nulla", ha concluso.(Rpi)