Usa: distretto di Columbia, ordine degli avvocati chiede la radiazione di Rudy Giuliani

- L'ordine degli avvocati del distretto di Columbia ha chiesto la radiazione dall’albo nei confronti di Rudy Giuliani, ex sindaco di New York ed ex legale di Donald Trump, alla luce del suo tentativo di contestare e bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle presidenziali del 2020. In un rapporto preliminare pubblicato oggi, l’ordine degli avvocati afferma che Giuliani ha “ostacolato in maniera significativa il processo elettorale”, tentando di “contestare l’esito delle presidenziali senza alcuna base legale”. Il diritto di voto, si legge nel documento, è “alla base di una società democratica, e il soggetto in questione ha avviato cause legali ingiustificate e senza precedenti lamentando frodi elettorali delle quali non si ha alcuna prova”. Il rapporto rappresenta una semplice richiesta per il momento, e non è detto che porti alcun risultato: la proposta dovrà ora essere esaminata dal comitato per la responsabilità professionale dell’ordine degli avvocati e dalla corte d’appello del distretto di Columbia. (Was)