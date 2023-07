Messico: a giugno inflazione al 5,06 per cento su anno, minimo degli ultimi 27 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo in Messico è cresciuto a giugno del 5,06 per cento su anno, la cifra più bassa degli ultimi 27 mesi. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) segnalando che su mese l'inflazione è cresciuta dello 0,1 per cento. A giugno del 2022 i prezzi erano aumentati dello 0,84 per cento su mese e del 7,99 per cento su anno. Il paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano volatilità stagionali ha registrato nel mese di giugno un incremento dello 0,22 per cento su mese e del 6,89 per cento su anno. Il restante gruppo - prodotti alimentari, energetici e tariffe autorizzate dal governo - è calato dello 0,26 per cento su anno e aumentato dello 0,36 per cento su mese. Nonostante il calo, l'inflazione rimane per il 28esimo mesi di fila fuori dal livello obiettivo fissato dalla Banca centrale (Banxico), il 3 per cento con un punto percentuale in più e in meno. (segue) (Mec)