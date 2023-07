Messico: a giugno inflazione al 5,06 per cento su anno, minimo degli ultimi 27 mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno l'autorità monetaria ha confermato il tasso di sconto dell'11,25 per cento fissato diversi mesi fa. La maggioranza dei cinque governatori ha rilevato un certo miglioramento sulle attese dell'inflazione nel breve periodo e confermano che l'indice dei prezzi al consumo potrebbe tornare nel limite obiettivo, entro il quarto trimestre del 2014. Al tempo stesso, la giunta di governo di Banxico, a maggioranza, ritiene che persiste un clima di incertezza rispetto al processo disinflattivo. I governatori, all'unanimità, "concordano sul fatto che il saldo dei rischi rispetto al percorso previsto per l'inflazione nell'orizzonte di previsione rimane sbilanciato verso l'alto". Il tasso di sconto era stato fissato all'11,25 per cento, il più alto dal 2008, al termine della riunione di fine marzo. Si era trattato del quindicesimo aumento di fila, il primo di 25 punti base dopo due incrementi di 50 e quattro da 75 punti. (segue) (Mec)