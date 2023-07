Messico: a giugno inflazione al 5,06 per cento su anno, minimo degli ultimi 27 mesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime mensili fatte a giugno dagli analisti consultati da Banxico, il Messico potrebbe chiudere il 2023 con un incremento dell'inflazione del 4,67 per cento su anno, in calo rispetto al 5,02 per cento ipotizzato a maggio. Quanto al 2024, i 37 gruppi di analisti ipotizzano un incremento del 4,05 per cento, contro il 4,07 per cento stimato nel quinto mese del 2023. La stima sull'inflazione base, quella che più allarma gli analisti, è del 5,26 per cento per il 2023 (contro il precedente 5,4 per cento), e del 4,11 nel 2024 (a fronte del precedente 4,17 per cento). In quest'ottica, la previsione degli analisti è che il tasso di sconto a fine 2023 debba essere dell'11,00 per cento, e dell'8,5 per cento a fine 2024. (segue) (Mec)