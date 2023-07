Assicurazioni: Unicredit acquista da Unipolsai 51 per cento di Incontra e cede 50 per cento ad Allianz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit e Unipolsai assicurazioni hanno stipulato oggi un accordo ai sensi del quale Unicredit ha acquistato il rimanente capitale (51 per cento) di Incontra Spa, una compagnia di assicurazione danni italiana. In concomitanza, Unicredit e Allianz – riferisce una nota – hanno stipulato un altro contratto in base al quale Allianz ha acquistato da Unicredit il 50 per cento del capitale di Incontra. Unicredit passerà quindi dal 49 per cento al 50 per cento del capitale sociale di Incontra, mentre Allianz ne otterrà il controllo a seguito di un accordo parasociale. La chiusura di entrambe le operazioni è soggetta alle consuete autorizzazioni da parte delle autorità competenti e si prevede che avvenga entro la fine dell'anno. Si stima che, al perfezionamento delle operazioni, le stesse avranno un impatto non materiale sul capitale regolamentare di Unicredit. La decisione di Unicredit è in linea con il piano strategico "Unicredit Unlocked" volto a semplificare l'attuale assetto della bancassicurazione e ad aumentare la flessibilità. Questo nuovo contratto è pienamente coerente con gli accordi del 2022 tra Unicredit e Allianz. Il completamento della compravendita tra Unipolsai assicurazioni e Unicredit pone fine a una proficua collaborazione di mutua soddisfazione per entrambe le parti. (Com)