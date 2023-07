Roma: assessore Cultura, da Giunta via libera a nuove intitolazioni strade e parchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Giuseppe Meroldi - prosegue la nota - attivista politico, verrà intitolato un largo nel XIII Municipio. La proposta è un riconoscimento a una figura che a livello locale si impegnò per il miglioramento delle condizioni di vita della periferia. Ci sarà anche un parco intitolato al Costa Rica, Stato dell'America Centrale. Sempre un giardino, questo all'interno di piazza delle Camelie (Municipio V - Prenestino/Centocelle), verrà dedicato al partigiano gappista Pilade "Adriano" Forcella, in seguito a una risoluzione dello stesso Municipio. "La memoria e la storia di una città rivivono anche grazie ai nomi ai quali si sceglie di dedicare strade, piazze, giardini", dichiara l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. "È sempre emozionante - aggiunge - arricchire questo bagaglio di memoria con nuovi nomi dedicati a personaggi che sono stati importanti, significativi o molto amati dai cittadini, o a Paesi con cui sono forti i legami culturali e che rispecchiano l'anima internazionale di Roma. Grazie a questo atto approvato oggi potremo quindi inaugurare i nuovi luoghi della città", conclude Gotor. (Com)