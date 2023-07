Disabilità: Locatelli, Bandiera lilla riconoscimento importante per il Lago Maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina "ho partecipato all’assegnazione della 'Bandiera Lilla' nella bellissima cornice del lago Maggiore, a bordo della motonave Zeda. Un riconoscimento importante per il Lago Maggiore, per la Gestione Navigazione Laghi e per il Ministero dei Trasporti". Lo scrive sul suo profilo Faceboook il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli spiegando che "sono già in programma nuovi progetti che coinvolgeranno anche altre realtà territoriali, come per esempio il Lago di Como e il Lago d’Orta". "Grazie alla Gestione Navigazione Laghi per la capacità di saper fare rete con il mondo associativo e altre realtà istituzionali", conclude il ministro.(Com)