Abruzzo: oltre 5 milioni di euro per organizzare servizi sanitari sul territorio

- Un investimento complessivo di 5 milioni di euro in tre anni, per portare con ambulatori mobili i servizi sanitari di prossimità direttamente nei Comuni abruzzesi più distanti dai principali nuclei urbani dove sono concentrati i punti di erogazione dell'assistenza. È l'obiettivo del progetto "Abruzzo in Salute", presentato questa mattina a Pescara dall'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, e dal presidente della Regione, Marco Marsilio. A disposizione delle quattro Asl regionali, che organizzeranno itinerari e prestazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dell'Assessorato regionale alla Salute, ci saranno due "case della salute mobili": tir attrezzati di tutto punto, con ambulatori, sale d'attesa per i pazienti, oltre a strumentazioni diagnostiche che consentiranno di effettuare visite ed esami. Saranno coinvolti oltre 200 Comuni abruzzesi. (segue) (Gru)