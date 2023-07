Roma: Ciucci (Ance Acer), bene Piano casa, auspichiamo partecipazione in fase tecnica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione dei costruttori romani, Ance Roma Acer "condivide le linee del Piano strategico per il diritto all'abitare di Roma (il Piano casa, ndr) rispetto alle quali, però, vorremmo una maggiore partecipazione nella seconda fase, che ritengo essere quella tecnica" ovvero "come i principi possono essere messi a terra". Lo ha detto il presidente di Ance Roma Acer, Antonio Ciucci, intervenuto oggi nel corso della seduta congiunta delle commissioni capitoline Politiche sociali, Patrimonio e Urbanistica, presiedute rispettivamente da Nella Converti e Yuri Trombetti del Pd, e Tommaso Amodeo della Lista civica Gualtieri. "Le quattro linee su cui è stato strutturato il Piano strategico sono linee che possono essere naturalmente condivise - ha spiegato Ciucci -. Per quanto riguarda il reperimento degli alloggi e il recupero del patrimonio è chiaro che i costruttori su questi aspetti possono, e forse devono dire, la loro posizione". (Rer)