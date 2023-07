Roma: Ciucci (Ance Acer), su Piano casa attenzione a peso rincari su prezzo medio stimato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo medio fissato per l'acquisto degli immobili pubblici - tra 100 e 150 mila euro - nel Piano strategico per il diritto all'abitare di Roma 2023-2026, il cosidetto Piano casa, "forse qualche perplessità la solleva" in funzione del fatto che "oggi le case costano molto di più" così come "i lavori di manutenzione straordinari". Lo ha detto il presidente di Ance Roma Acer, Antonio Ciucci, intervenuto oggi nel corso della seduta congiunta delle commissioni capitoline Politiche sociali, Patrimonio e Urbanistica, presiedute rispettivamente da Nella Converti e Yuri Trombetti del Pd, e Tommaso Amodeo della Lista civica Gualtieri. "Il fabbisogno abitativo è enorme in questa città e oggi si è forse aperta e allargata la forbice di coloro che hanno difficoltà ad accedere all'abitazione a causa dell'esplosione dei prezzi dei materiali, dell'aumento del costo di costruzione, dell'incessante aumento, dal 2021 a oggi, del prezzo delle materie prime", ha aggiunto. Inoltre va ricordato, secondo Ciucci, che "l'inflazione sta togliendo potere di acquisto alle famiglie". (Rer)