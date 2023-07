Spagna: Sumar raccoglie due milioni di euro grazie a microcrediti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sumar, la piattaforma politica della ministra del Lavoro spagnola Yolanda Diaz, ha raccolto due milioni di euro per finanziare la campagna elettorale attraverso i microcrediti versati da più di 1.900 persone. Secondo quanto riferito da Sumar, ora l'obiettivo è di raggiungere i tre milioni di euro. La somma sarà restituita dopo le elezioni generali con un tasso di interesse annuo del 3,2 per cento, una volta ricevuto il sussidio elettorale concesso dallo Stato. La linea di microcredito messa in campo permette al movimento di Diaz di prendere in prestito somme che vanno da 200 a 10 mila euro. La media è di 1.052,6 euro a prestito. Sumar ha sottolineato che la sua volontà è di non chiedere soldi alle banche "per non dipendere dai poteri finanziari", puntando esclusivamente sull'aiuto dei simpatizzanti che vogliono contribuire per pagare la campagna elettorale. (Spm)