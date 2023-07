Piemonte: Gallo e Rossi (Pd), su legge elettorale destra cede su tutto per tenere la panchina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La destra cede su tutto per tenere la panchina. Grazie al nostro lavoro abbiamo salvaguardato la parità di genere, tutelato il centro-sinistra e i territori più piccoli.Dopo ore di dibattito sulla legge elettorale siamo riusciti a scardinare la proposta della destra che oltre ad arrivare a fine legislatura, prevedeva elementi inaccettabili, come la panchina, le soglie di sbarramento alte, il flipper per l’assegnazione dei seggi e il listino bloccato. Lo hanno affermato in una nota stampa Domenico Rossi e Raffaele Gallo, rispettivamente segretario regionale e capogruppo Pd in Regione Piemonte. "Non potevamo, però, solamente bocciare questa proposta perché il rischio era quello di tornare al voto con una legge elettorale inadeguata e obsoleta, quella attuale, che non avrebbe garantito in nessun modo la parità di genere.Solo la nostra forte opposizione ha obbligato la destra a cercare una parziale condivisione, doverosa quando si parla di regole del gioco. (segue) (Rpi)