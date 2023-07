Wartsila: Rizzetto (Fd’I), prosegue nostro impegno per far rientrare vertenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mia solidarietà ai lavoratori dell'azienda Wartsila di Bagnoli della Rosandra, che oggi hanno scioperato davanti ai cancelli dello stabilimento, in occasione dello sciopero generale del comparto metalmeccanico. “Prosegue il nostro impegno per far rientrare la vertenza, bloccare i licenziamenti previsti dalla multinazionale finlandese ed arrivare ad un piano industriale e di rilancio del sito". Lo afferma in una nota il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto. (Rin)