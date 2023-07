Balcani: premier albanese Rama in visita ai Paesi della regione, focus sul Processo di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier albanese Edi Rama ha concluso un tour di due giorni nei Balcani per incontrare i leader della regione nell'ambito del Processo di Berlino, l'iniziativa lanciata nel 2014 dall'allora cancelliera tedesca Angela Merkel volta a favorire la cooperazione balcanica e sostenere le prospettive europee della regione. Sarà infatti la capitale dell'Albania Tirana, il 16 ottobre, ad ospitare il prossimo vertice del Processo di Berlino. Sarà la prima volta che uno dei Paesi obiettivo del Processo ospiterà un’edizione del vertice. Nella prima tappa, in Macedonia del Nord, Rama ha incontrato l'omologo Dimitar Kovacevski e ha chiesto, nella conferenza stampa congiunta, di dare "nuovo slancio" e "concentrarsi di più" sul Processo di Berlino. "Dovremmo sostenere con tutto il cuore il processo di Berlino e spero davvero che questo possa essere direttamente correlato a un nuovo piano di finanziamento dell'Unione europea, per la cui attuazione abbiamo bisogno della Germania, prima di tutto, e naturalmente degli altri Paesi", ha dichiarato il premier albanese. (segue) (Seb)