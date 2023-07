Anp-Oman: presidente Abbas riceve ministro Esteri Al Busaidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha ricevuto questo pomeriggio il ministro degli Esteri dell'Oman, Badr al Busaidi, presso la sede presidenziale a Ramallah, in Cisgiordania. Lo ha riferito l'agenzia di stampa palestinese "Wafa", secondo cui Abbas ha informato Al Busaidi degli ultimi sviluppi nei territori palestinesi e ha espresso preoccupazione per le recenti "aggressioni da parte di Israele contro il popolo palestinese, i suoi territori e i luoghi sacri". Il presidente della Anp ha poi sottolineato che "le attività di insediamento da parte di Israele, la demolizione di case, le uccisioni e le discriminazioni razziali non fanno altro che minare a ciò che resta della soluzione dei due Stati". Abbas ha poi spiegato che "la mobilitazione dei Paesi arabi e della comunità internazionale è necessaria per porre fine all'occupazione israeliana dello Stato palestinese, con Gerusalemme est come capitale" aggiungendo che questo rappresenta "l'unico modo per raggiungere la pace, la sicurezza e la stabilità nella regione". Il ministro dell'Oman ha consegnato un messaggio del sultano Haitham bin Tariq al presidente Abbas, invitandolo a visitare l'Oman per discutere delle relazioni tra i due Paesi e sottolineando nuovamente il fermo sostegno dell'Oman al popolo palestinese e alla sua causa.(Res)