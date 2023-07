Roma: concerto al Circo Massimo e lavori, chiusure e bus deviati nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal concerto al Circo Massimo a lavori stradali, sono diversi gli eventi previsti nei prossimi giorni a Roma con possibili chiusure e deviazione dei bus. Lo rende noto Roma servizi per la mobilità. In particolare, domani, dalle 20:45, al Circo Massimo è in programma il concerto dei Guns'n Roses. Già chiusa al traffico via dei Cerchi, dalle 20 di stasera saranno interdette anche via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via Ara Massima di Ercole, lungotevere Aventino nel tratto e verso tra piazza dell'Emporio e via Santa Maria in Cosmedin, via Santa Maria in Cosmedin tra lungotevere Aventino e via della Greca. Dalle 18 di domani possibili altre chiusure per le strade della zona. Deviate le linee del trasporto pubblico. Dalle 8 di lunedì prossimo, per lavori sulla rete fognaria, sarà chiusa al traffico via Carlo Ludovico Bragaglia tra via Franco Fabrizi e largo Luchino Visconti. Bus deviati fino al termine del cantiere. Dalle 10 di lunedì prenderanno il via i lavori di rifacimento del manto stradale su via di Priscilla. La strada sarà chiusa al traffico nel verso tra piazza di Novella e piazza Vescovio. Bus deviati fino alla conclusione del cantiere. (Com)