Clima: Zanella (Avs), transizione deve essere socialmente accettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un privilegio essere qui a parlare dell'importanza di una transizione ecologica giusta e socialmente accettabile, come il nostro Alex Langer ha sempre sostenuto. Oggi, di fronte alla povertà energetica crescente, ricordiamo che il nostro impegno rispetto a queste questioni risale a molto prima che diventassero di tendenza. L'Italia è un tesoro di bellezze naturali, dalle quali nasce un dovere di protezione per le generazioni future. Tuttavia, come Langer ha sottolineato, non dobbiamo dimenticare la componente sociale: la nostra transizione deve essere giusta, per esempio, offrendo opportunità di riqualificazione ai lavoratori di settori ad alto impatto ambientale, senza lasciare indietro nessuno". Lo ha detto la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera dei deputati, Luana Zanella, intervenendo al convegno "Come rendere giusta la transizione ecologica?", organizzato dagli eurodeputati tedeschi dei Greens/EFA, Katrin Langensiepen e Rasmus Andresen. "Siamo pronti a combattere le disuguaglianze - ha proseguito l'ecologista - a rivendicare un ruolo per chi è più colpito dal degrado ambientale e a resistere a coloro che diffondono paura sulla transizione ecologica. In questo percorso, non dobbiamo perdere di vista la sproporzione tra le emissioni di segmenti più ricchi della società e quelle di coloro che subiscono le conseguenze. È il momento di affrontare questa disuguaglianza, concentrando il peso dove è giusto, perché un'Europa sostenibile è un'Europa che integra il Green deal con idee progressiste per una migliore qualità della vita". (Rin)