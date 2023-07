Bce: Patuelli (Abi), rischio recessione con aumento tassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio di recessione per l'aumento dei tassi della Bce "sussiste, lo dico dal 3 gennaio perché più si alzano i tassi più si appesantiscono i costi di famiglie e imprese". Lo ha dichiarato il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, ospite a Sky Tg24. "Io sono per cercare di combattere l'inflazione che è una cattiva bestia, una tassa iniqua ma le politiche monetarie non possono fare tutto", ha aggiunto Patuelli, che ha ricordato l'alta inflazione storicamente presente in Italia, a parte l'ultimo decennio di tassi zero, e ha sottolineato come "tutti gli esperti prevedono che questa stretta non duri". Le istituzioni italiane "possono certamente" fare la loro parte "riducendo il debito pubblico che è cresciuto negli ultimi anni di tassi zero e stare molto attenti alla gestione della spesa pubblica con un equilibrio di bilancio molto rigoroso per rafforzare la fiducia e gli investimenti verso l'Italia", ha concluso. (Rin)