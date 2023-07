Cile: presidente Boric in Europa dalla metà della prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, si recherà la settimana prossima una missione in Europa, con tappe in Spagna, Francia, Svizzera e Belgio. Un tour di cui deve ancora essere resa nota l'agenda, ma che avrà come evento centrale la partecipazione al vertice Unione Europea-Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac) in programma il 17 e 18 giugno a Bruxelles. I media spagnoli riferiscono della tappa che Boric farà a Madrid, venerdì 14: alle 11 sarà a colloquio con il presidente del governo, Pedro Sanchez, mentre alle 13.30 verrà ricevuto dal Re, Filippo VI. Accompagnato dal ministro degli Esteri, Alberto van Klaveren, Boric sarà nel pomeriggio nella sede della principale federazione imprenditoriale (Ceoe). La missione dovrebbe tenere Boric lontano dai confini nazionali per circa dieci giorni. (Abu)