Roma: blitz interforze a San Basilio contro degrado e per ripristinare legalità

- Blitz interforze contro il degrado nel quartiere di San Basilio a Roma con l'obiettivo di ripristinare la legalità. Questo pomeriggio le unità della polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale di Roma Capitale, insieme anche ad Ama e ad Acea, si sono radunate in piazza Bozzi. L'obiettivo è stato dare un segnale di presenza contro la criminalità in uno dei quartieri più difficili della capitale. I controlli, estesi a tutto il quartiere, si sono focalizzati nei "palazzoni" delle case popolari di fronte a quell'area verde che un tempo era chiamata la piazza dello spaccio degli orti. Nel corso delle operazioni, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli antidroga con l'ausilio del cane della polizia "Odina". Grazie al suo fiuto, nella zona delle palazzine popolari di via Corinaldo, tra erba alta e rottami di mezzi abbandonati, sono stati ritrovati tre grammi di hashish e alcune bustine vuote, ma con tracce di cocaina. La zona si è presentata apparentemente fantasma, salvo poi scorgere gente dietro le finestre socchiuse. (segue) (Rer)