Roma: blitz interforze a San Basilio contro degrado e per ripristinare legalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "È volato giù da una finestra" ha detto l'operatore raccogliendo le bustine della droga appena segnalate dal cane anti droga. La perquisizione nelle case del palazzo non ha dato esiti e la ricerca è proseguita in altri androni di edifici e cantine. Pochi grammi, ma è soltanto una parte del bilancio dei controlli. L'unità cinofila ha effettuato inoltre un sopralluogo nei locali condominiali delle palazzine popolari di piazza Bozzi. Infine, sono sono state rimosse le auto lasciate in sosta senza assicurazione. Presenti all'operazione anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il prefetto Lamberto Giannini e il questore Carmine Belfiore. “Un intervento integrato per la legalità e per il decoro, un modello molto bello di lavoro comune in un quartiere difficile come San Basilio, dove spesso assenza di sicurezza e legalità e assenza di decoro si rafforzano vicendevolmente e vanno contrastate insieme”, ha detto il sindaco Gualtieri. Roma “è una grande metropoli, una città con milioni di abitanti che chiaramente ha anche dei problemi, ma ho trovato anche tanta professionalità e tanta voglia di lavorare. Quindi i problemi verranno affrontati. Nessuno ha la bacchetta magica per risolverli tutti insieme, ma quello che posso assicurare è l’impegno coeso da parte di tutti”, ha aggiunto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini. (segue) (Rer)