Roma: blitz interforze a San Basilio contro degrado e per ripristinare legalità (3)

- Il questore della Capitale, Carmine Belfiore, ha invece osservato che oltre alle attività di polizia, “c’è la necessità di coinvolgere altri attori istituzionali in un sistema di sicurezza sempre più visibile e incisivo e a tutela della vivibilità dei cittadini. Bisogna recuperare degli spazi lasciati abbandonati, quindi preda dei soggetti intenzionati a delinquere, ridare vivibilità ai giardini creati per il divertimento dei bambini e delle famiglie. Non può essere lasciato solo alle forze di polizia il lavoro di controllo del territorio. Il territorio si controlla anche recuperando le aree abbandonate. Tutta l’attività tipica delle forze di polizia, in maniera sinergica con le altre istituzioni credo daranno un valore aggiunti a quanto ci siamo ripromessi, ovvero dare più sicurezza ai cittadini romani”, ha concluso Belfiore. “San Basilio è una realtà periferica che purtroppo rispecchia anche quella di altre periferie di Roma", ha sottolineato il dirigente di polizia del distretto San Basilio, Isea Ambroselli. "Questa mattina quando sono venuta qui e ho visto l’erba alta, dove c’è questo bellissimo giardino per bambini, ho pensato che sarebbe giusto fare la stessa cosa anche in altre aree di San Basilio. Purtroppo in alcuni punti le periferie sono rimaste un po’ dimenticate. La gente ha davvero bisogno di essere coccolata, di vedere che noi ci impegniamo per far sì che loro stiano bene e che i bambini e gli anziani stiano bene. Quindi San Basilio deve diventare un punto di partenza per le altre periferie. Un segnale grande dove le istituzioni, gli enti e le forze di polizia collaborano per raggiungere degli obiettivi che siano della collettività, per tutti quanti”, ha concluso Ambroselli. (Rer)