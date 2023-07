Slovenia: si dimette il ministro della Salute Besic Loredan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute sloveno Danijel Besic Loredan ha annunciato oggi le sue dimissioni. Lo riporta la stampa di Lubiana. "Come ministro, volevo migliorare il sistema sanitario e riavvicinarlo alla gente. Tuttavia, se non posso farlo nella mia posizione attuale, non sono più pronto a ricoprire questa posizione", ha dichiarato il ministro. "Il rinnovo del sistema sanitario sloveno è il passo strutturale più importante degli ultimi 30 anni del nostro Paese. Ma se vogliamo fare questo passo necessario, dobbiamo farlo insieme", ha sottolineato. La coalizione del governo di Robert Golob negli ultimi mesi aveva contestato a Besic Loredan di privilegiare le aziende private a quelle pubbliche a riguardo della riforma in atto nel settore sanitario. Nei giorni scorsi Golob e il ministro avevano tenuto diversi colloqui su come raggiungere questo obiettivo. "Sfortunatamente, ci siamo resi conto di avere punti di vista diversi su come rafforzare la rete della sanità pubblica", ha spiegato Golob, sottolineando di non essere sorpreso dalle dimissioni. Il primo ministro non ha ancora annunciato ufficialmente chi assumerà la guida del ministero della Salute al posto di Besic Loredan. (Seb)