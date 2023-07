Chiati: Gdf, visita al Comando provinciale del Generale Bruno Buratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il Comandante interregionale per l'Italia centrale Generale C.A. Bruno Buratti si è recato in visita al Comando provinciale di Chieti accolto dal Comandante provinciale - Col. Michele Iadarola. L'Alta autorità, nell'occasione accompagnata dal Comandante regionale Abruzzo Gen. D. Gianluigi D'Alfonso, ha visitato i locali della caserma Fin. Mario Tacconelli - "Croce al Valor militare" e si è intrattenuto con una vasta rappresentanza di militari composta dai Comandanti dei Reparti dipendenti e dai responsabili delle varie articolazioni operative. Presenti alla visita anche i delegati dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia delle Sezioni di Chieti, Lanciano e Vasto. Nel corso della visita, il Comandante provinciale - Colonnello Michele Iadarola ha avuto l'occasione di illustrare al Generale C.A. Bruno Buratti le caratteristiche socio-economiche della provincia, i risultati raggiunti nell'esecuzione dei piani operativi e delineato le prossime attività da intraprendersi in completa sinergia con le linee programmatiche del Comando Generale. (segue) (Gru)