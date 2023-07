Chiati: Gdf, visita al Comando provinciale del Generale Bruno Buratti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei temi trattati ha riguardato anche le future sfide che il Paese si troverà ad affrontare - e con esse il Corpo - riguardanti la tutela del made in Italy, e, nell'ambito territoriale di competenza, l'attività di prevenzione ricerca e contrasto alle violazioni in danno degli interessi economico - finanziari dell'Ue, dello Stato e delle Regioni, connessi alle misure e finanziamento del Pnrr e del fondo complementare, nonché le misure di sostegno erogate nella Provincia teatina relativamente allo sviluppo della Zona economica speciale per l'Abruzzo di cui al protocollo d'intesa, appositamente siglato con la regione Abruzzo. Sul fronte dei risultati di servizio, le Fiamme Gialle teatine hanno conseguito in questi anni, lusinghieri risultati sia sul versante della lotta all'evasione fiscale che su quello della spesa pubblica. Numerose le operazioni condotte in piena sinergia con l'Autorità giudiziaria che hanno consentito di scoprire decine di casi riguardanti complesse e articolate frodi fiscali. Non meno importanti anche le attività condotte nel contrastare i fenomeni di sperpero delle risorse pubbliche e di corruzione nella pubblica amministrazione. Ed infine, la lotta al traffico di sostanze stupefacenti, che ha visto i militari teatini in prima linea impegnati nella disarticolazione di agguerrite organizzazioni di trafficanti. (Gru)