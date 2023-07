Usa: Baltimora, 17enne arrestato dopo sparatoria di massa nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Baltimora, in Maryland, nel quadro delle indagini sulla sparatoria di massa avvenuta durante una festa di quartiere lo scorso fine settimana, a seguito della quale hanno perso la vita due persone. In una breve nota, la polizia ha detto di sospettare il coinvolgimento del ragazzo nella sparatoria. Per il momento, il sospettato è stato accusato di possesso illegale di arma da fuoco e arma d’assalto. L’incidente ha anche provocato il ferimento di 28 persone. (Was)