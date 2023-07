Francia: una seconda vittima nel crollo del palazzo a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salgono a due le vittime del crollo di un palazzo avvenuto a Parigi il 21 giugno. Una donna è morta in seguito alla gravi ferite riportate nell'incidente, di cui ancora non si conoscono le cause. Lo riferisce il quotidiano "Le Parisien". Il 27 giugno è stato scoperto un cadavere nelle macerie, che probabilmente appartiene ad un'altra donna, insegnante della Paris American Academy, una scuola di moda e design che si trovava nell'edificio. (Frp)