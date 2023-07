Camera: 11 luglio audizione ministro Urso su politica spaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Martedì 11 luglio, alle ore 11, la commissione Attività produttive della Camera svolge l'audizione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulla politica spaziale e aerospaziale del governo. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)