- Atm comunica in merito allo sciopero nazionale che dopo le 18 M1 resta in servizio tra Bisceglie e Cairoli. Chiudono le altre stazioni. M2 chiude tra Cascina Gobba e Cologno. In servizio le altre tratte. M3, M4 e M5 sono aperte. Tram, bus e filobus: possibili maggiori attese alle fermate. (Com)