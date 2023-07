© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bangladesh: rohingya, cinque morti in una sparatoria in un campo profughi - Almeno cinque persone sono state uccise oggi in uno scontro a fuoco tra due bande criminali in un campo profughi per rohingya a Ukhiya, nel distretto di Cox’s Bazar, in Bangladesh. Lo riferisce la stampa bengalese sulla base di informazioni della polizia, secondo la quale a scontrarsi sono stati l’Esercito di salvezza dei rohingya dell’Arakan (Arsa) e l’Organizzazione per la solidarietà rohingya (Rso). Quattro dei cinque morti sono stati identificati come Anwar Hossain, Mohammed Hamim, Nazibullah e Nurul Amin, membri dell’Arsa. Secondo dati del governo bengalese e dell’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati (Unhcr) aggiornati al 14 maggio 2023 il Bangladesh ospita oltre 960 mila rifugiati rohingya, prevalentemente negli insediamenti di Cox’s Bazar. (Res)