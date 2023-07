I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano: La Russa, frainteso, non accuso ragazza, rispetto inquirenti - "Mi dispiace essere frainteso. Lo dico sinceramente. Io non accuso nessuno e men che meno la ragazza. Semplicemente, da padre, dopo averlo a lungo sentito, credo a mio figlio", chiarisce il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il cui figlio 19enne, Leonardo, è indagato per violenza sessuale a Milano dopo la denuncia presentata da una 22enne. "Per il resto, sottolineo il mio rispetto per gli inquirenti e il desiderio che facciano chiarezza il più celermente possibile. Leonardo ha nominato un suo difensore e da ora toccherà a quest'ultimo decidere se e quando intervenire", conclude il presidente di palazzo Madama. (segue) (Rin)