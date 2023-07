I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: microelettronica, Urso incontra vertici Memc - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato oggi al Mimit i vertici della Memc Spa, azienda controllata dalla società GlobalWafers con sede a Taiwan e attiva nel settore della microelettronica. Il gruppo è presente in Italia con siti produttivi a Novara e Merano. Al centro del colloquio lo sviluppo dei piani di investimento della società nel nostro Paese in un comparto di particolare rilevanza strategica. L’incontro si inserisce nel quadro del lavoro che il Ministero sta svolgendo nel comparto della microelettronica e che prevede la presentazione in Consiglio dei ministri nelle prossime settimane di un Chips Act italiano nel solco di un analogo piano europeo. (segue) (Rin)