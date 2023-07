I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Africa: domenica il vertice Cedeao a Bissau, focus su Mali, Burkina Faso e Guinea - Le transizioni in corso in Mali, Burkina e Guinea, teatri di tre colpi di Stato negli ultimi tre anni, saranno al centro del vertice dell'a Comunità economica dell'Africa orientale (Cedeao) che si terrà domenica prossima, 9 luglio, a Bissau. Il dossier più scivoloso sul tavolo dei leader regionali sarà sicuramente quello del Mali, dopo che le autorità di transizione di Bamako hanno organizzato lo scorso 18 giugno un referendum costituzionale, segnando la prima scadenza elettorale concordata con la Cedeao, in vista delle elezioni presidenziali in programma nel febbraio 2024. I leader regionali dovranno quindi gestire una situazione delicata, poiché dovranno pronunciarsi se questo referendum costituisca un anticipo o un problema per il ritorno all'ordine costituzionale. (segue) (Res)