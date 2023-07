I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congo-Kishasa: il leader dell'M23, non consegneremo le armi - Il gruppo armato congolese Movimento 23 marzo (M23) non deporrà le armi: se il governo di Kinshasa vuole la pace "ci sarà la pace", altrimenti "ci sarà la guerra". Lo ha detto in un messaggio video il leader della formazione armata, Sultani Makenga. Lo scorso maggio i leader dell'Africa orientale hanno indicato nel disarmo dell'M23 una delle condizioni essenziali a pacificare la zona orientale della Repubblica democratica del Congo. Makenga, che è oggetto di sanzioni da parte delle Nazioni Unite per presunti crimini di guerra, ha dichiarato che il disarmo è invece "fuori questione", e che tuttavia il gruppo ha rispettato la richiesta dei leader regionali di cessare il fuoco e di ritirarsi. Adesso, ha spiegato, è in attesa che il governo accetti di negoziare con l'M23, un'ipotesi che però lo scorso aprile il presidente congolese Felix Tshisekedi ha definito "impossibile". Duri scontri tra l'M23 e l'esercito congolese sono andati avanti fino allo scorso marzo nella provincia del Nord Kivu, provocando lo sfollamento di almeno 500 mila persone secondo l'Onu. Da allora la situazione nell'area è di relativa calma. (segue) (Res)